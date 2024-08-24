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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1816 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 1 крейцер 1816 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 1 крейцер 1816 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,66 - 0,88 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1816
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1816 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1924 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 340 EUR. Торги состоялись 24 апреля 2024.

Сохранность
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  • WAG (1)
Вюртемберг 1 крейцер 1816 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1816 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1816 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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