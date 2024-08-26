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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1800 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 1 крейцер 1800 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 1 крейцер 1800 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,75 - 0,86 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1800
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1800 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1138 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 550 EUR. Торги состоялись 2 июля 2024.

Сохранность
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Вюртемберг 1 крейцер 1800 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
591 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1800 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 275 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1800 на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1 крейцер 1800 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1 крейцер 1800 на аукционе Meister & Sonntag - June 4, 2013
Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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