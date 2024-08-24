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Вюртемберг
1800
Вюртемберг
Период:
1798-1873
1798-1873
Фридрих I Вильгельм
1798-1816
Вильгельм I
1816-1864
Карл I
1864-1873
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Вюртемберг
1800
Монеты Вюртемберга 1800 года
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Серебро
Серебряные монеты
3 крейцера 1800 W
Средняя цена
220 $
Продажи
0
10
1 крейцер 1800
Средняя цена
380 $
Продажи
0
5
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Вюртемберг
Период
1798-1873
Категория
Зактрыть
???
Вюртемберг
Период
1798-1873
Фридрих I Вильгельм
1798-1816
Вильгельм I
1816-1864
Карл I
1864-1873
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