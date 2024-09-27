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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1800 года W (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 3 крейцера 1800 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 3 крейцера 1800 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,27 - 1,65 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1800
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1800 года со знаком W. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1383 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 500 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.

Сохранность
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  • Sonntag (2)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (3)
Вюртемберг 3 крейцера 1800 W на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1800 W на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1800 W на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг 3 крейцера 1800 W на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1800 W на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1800 W на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1800 W на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1800 W на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1800 W на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1800 W на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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