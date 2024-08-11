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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1799 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 1 крейцер 1799 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 1 крейцер 1799 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,75 - 0,86 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1799
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1799 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1645 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 90 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Sonntag (2)
  • Teutoburger (2)
Вюртемберг 1 крейцер 1799 на аукционе Numismatica Ferrarese - December 27, 2020
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 27 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1799 на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1799 на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1799 на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1799 на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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