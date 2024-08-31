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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Дукат 1803 года I.L.W. "Посещение монетного двора" (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал Дукат
  • Год 1803
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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