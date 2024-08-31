Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Дукат 1803 года I.L.W. "Посещение монетного двора" (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал Дукат
- Год 1803
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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