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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1803 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1803
Средняя цена 4800 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1803 W
Средняя цена 420 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 крейцера 1803
Средняя цена 250 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1 крейцер 1803
Средняя цена 240 $
Продажи
0 5

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1803 I.L.W. Посещение монетного двора
Средняя цена
Продажи
0 0
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