Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Талер 1803 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,06 гр
- Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
- Диаметр 40 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал Талер
- Год 1803
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1803 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 5054 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 15 марта 2011.
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 20 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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