Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Талер 1803 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1803 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - Талер 1803 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,06 гр
  • Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал Талер
  • Год 1803
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1803 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 5054 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 15 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • BAC (1)
  • Busso Peus (2)
  • Emporium Hamburg (9)
  • Grün (6)
  • Katz (4)
  • Künker (18)
  • M&M Basel (1)
  • Meister & Sonntag (5)
  • Möller (2)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
  • Sonntag (8)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
Вюртемберг Талер 1803 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
3762 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Вюртемберг Талер 1803 на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Вюртемберг Талер 1803 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
7222 $
Цена в валюте аукциона 6750 EUR
Вюртемберг Талер 1803 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1803 на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1803 на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1803 на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1803 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1803 на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1803 на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1803 на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1803 на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1803 на аукционе Münzen & Medaillen - November 20, 2020
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 20 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1803 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1803 на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1803 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1803 на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1803 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1803 на аукционе Künker - October 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1803 на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1803 на аукционе Busso Peus - May 17, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Фридриха I Вильгельма Монеты Вюртемберга 1803 года Все вюртембергские монеты вюртембергские серебряные монеты вюртембергские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск