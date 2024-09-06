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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1803 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 1 крейцер 1803 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 1 крейцер 1803 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 0,6 - 0,84 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1803
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1803 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1391 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 300 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.

Сохранность
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  • Sonntag (2)
  • WAG (1)
Вюртемберг 1 крейцер 1803 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1803 на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
357 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1803 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
406 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1803 на аукционе Meister & Sonntag - November 18, 2011
Продавец Meister & Sonntag
Дата 18 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг 1 крейцер 1803 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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