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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1803 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 3 крейцера 1803 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 3 крейцера 1803 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,281)
  • Вес 1,18 - 1,57 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1803
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1803 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1423 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 650 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Вюртемберг 3 крейцера 1803 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1803 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
339 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1803 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 3 крейцера 1803 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 3 крейцера 1803 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1803 на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1803 на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг 3 крейцера 1803 на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1803 на аукционе Baldwin's - May 6, 2015
Продавец Baldwin's
Дата 6 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1803 на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1803 на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1803 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1803 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1803 на аукционе Baldwin's - September 29, 2011
Продавец Baldwin's
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1803 на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1803 на аукционе Künker - June 25, 2002
Продавец Künker
Дата 25 июня 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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