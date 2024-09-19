Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
3 крейцера 1803 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,281)
- Вес 1,18 - 1,57 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 3 крейцера
- Год 1803
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1803 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1423 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 650 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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