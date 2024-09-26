Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
6 крейцеров 1803 года W (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,91 - 2,68 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1803
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1803 года со знаком W. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1420 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 600 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
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- Teutoburger (1)
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