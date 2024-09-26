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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1803 года W (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1803 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 6 крейцеров 1803 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,91 - 2,68 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1803
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1803 года со знаком W. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1420 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 600 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
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Вюртемберг 6 крейцеров 1803 W на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
646 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1803 W на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1803 W на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1803 W на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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