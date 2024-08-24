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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1808 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1808 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 6 крейцеров 1808 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,91 - 2,68 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1808
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1808 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2086 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • WAG (1)
  • Денга1700 (1)
Вюртемберг 6 крейцеров 1808 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Вюртемберг 6 крейцеров 1808 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1808 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1808 на аукционе Numismatica Ferrarese - November 19, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1808 на аукционе Numismatica Ferrarese - July 1, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1808 на аукционе Numismatica Ferrarese - November 12, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 12 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1808 на аукционе Numismatica Ferrarese - September 23, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 23 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1808 на аукционе Numismatica Ferrarese - May 7, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 7 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1808 на аукционе Numismatica Ferrarese - February 19, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 февраля 2022
Сохранность F
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1808 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Вюртемберг 6 крейцеров 1808 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1808 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1808 на аукционе Numismatica Ferrarese - May 9, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 9 мая 2021
Сохранность F
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1808 на аукционе Numismatica Ferrarese - December 27, 2020
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 27 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1808 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1808 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Вюртемберг 6 крейцеров 1808 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг 6 крейцеров 1808 на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1808 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1808 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1808 на аукционе Naumann - November 3, 2013
Продавец Naumann
Дата 3 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1808 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1808 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1808 на аукционе Münzen & Medaillen - October 18, 2007
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 18 октября 2007
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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