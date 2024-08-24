Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
6 крейцеров 1808 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,91 - 2,68 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1808
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1808 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2086 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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