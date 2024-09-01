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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1808 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1808 C.H.
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 25

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 крейцеров 1808 I.L.W.
Средняя цена 220 $
Продажи
2 69
Аверс
Реверс
10 крейцеров 1808 I.L.W.
Средняя цена 250 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1808
Средняя цена 45 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
3 крейцера 1808
Средняя цена 50 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 крейцер 1808
Средняя цена 45 $
Продажи
0 1
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