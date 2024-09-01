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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

10 крейцеров 1808 года I.L.W. (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 10 крейцеров 1808 года I.L.W. - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 10 крейцеров 1808 года I.L.W. - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,9 гр
  • Чистого серебра (0,0627 oz) 1,95 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 10 крейцеров
  • Год 1808
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 10 крейцеров 1808 года со знаком I.L.W.. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1333 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 750 EUR. Торги состоялись 29 мая 2017.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Künker (2)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Sonntag (2)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Вюртемберг 10 крейцеров 1808 I.L.W. на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
407 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Вюртемберг 10 крейцеров 1808 I.L.W. на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 10 крейцеров 1808 I.L.W. на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность VF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Вюртемберг 10 крейцеров 1808 I.L.W. на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг 10 крейцеров 1808 I.L.W. на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг 10 крейцеров 1808 I.L.W. на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность F
Цена
******
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Вюртемберг 10 крейцеров 1808 I.L.W. на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 10 крейцеров 1808 I.L.W. на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг 10 крейцеров 1808 I.L.W. на аукционе Meister & Sonntag - May 8, 2012
Продавец Meister & Sonntag
Дата 8 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 крейцеров 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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