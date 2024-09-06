Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1808 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 3 крейцера 1808 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 3 крейцера 1808 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,281)
  • Вес 1,18 - 1,57 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1808
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1808 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1237 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 115 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (2)
  • WAG (1)
Вюртемберг 3 крейцера 1808 на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Вюртемберг 3 крейцера 1808 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1808 на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Фридриха I Вильгельма Монеты Вюртемберга 1808 года Все вюртембергские монеты вюртембергские серебряные монеты вюртембергские монеты номиналом 3 крейцера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск