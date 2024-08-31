Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Дукат 1808 года C.H. (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал Дукат
- Год 1808
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Дукат 1808 года со знаком C.H.. Это золотая монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1307 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
11027 $
Цена в валюте аукциона 10000 CHF
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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