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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1799 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1799 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 6 крейцеров 1799 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,91 - 2,68 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1799
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1799 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2068 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1100 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2020.

Сохранность
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  • Sonntag (3)
  • Teutoburger (1)
Вюртемберг 6 крейцеров 1799 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
699 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1799 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1799 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1799 на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1799 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1799 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1799 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1799 на аукционе HIRSCH - February 9, 2013
Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2013
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1799 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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