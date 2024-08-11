Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
6 крейцеров 1799 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,91 - 2,68 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1799
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1799 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2068 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1100 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2020.
Сохранность
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- Teutoburger (1)
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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