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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1807 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 крейцеров 1807 I.L.W.
Средняя цена 160 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1807
Средняя цена 95 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
3 крейцера 1807
Средняя цена 220 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 крейцер 1807
Средняя цена
Продажи
0 0
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