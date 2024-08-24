Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1807 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1807 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 6 крейцеров 1807 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,91 - 2,68 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1807
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1807 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1155 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 300 EUR. Торги состоялись 2 июля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • Grün (6)
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Russiancoin (10)
  • Sonntag (1)
  • WAG (1)
  • Wójcicki (1)
Вюртемберг 6 крейцеров 1807 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1807 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1807 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1807 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1807 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1807 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Вюртемберг 6 крейцеров 1807 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 6 крейцеров 1807 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 6 крейцеров 1807 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1807 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 6 крейцеров 1807 на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 6 крейцеров 1807 на аукционе Russiancoin - November 28, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 28 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1807 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 6 крейцеров 1807 на аукционе Russiancoin - August 8, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1807 на аукционе Russiancoin - February 7, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 7 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1807 на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 6 крейцеров 1807 на аукционе Höhn - August 31, 2015
Продавец Höhn
Дата 31 августа 2015
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1807 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 6 крейцеров 1807 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 6 крейцеров 1807 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 6 крейцеров 1807 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1807 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Фридриха I Вильгельма Монеты Вюртемберга 1807 года Все вюртембергские монеты вюртембергские серебряные монеты вюртембергские монеты номиналом 6 крейцеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск