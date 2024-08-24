Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
6 крейцеров 1807 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,91 - 2,68 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1807
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1807 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1155 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 300 EUR. Торги состоялись 2 июля 2024.
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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