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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

20 крейцеров 1807 года I.L.W. (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1807 года I.L.W. - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 20 крейцеров 1807 года I.L.W. - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1807
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 20 крейцеров 1807 года со знаком I.L.W.. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1527 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 30 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 20 крейцеров 1807 I.L.W. на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Вюртемберг 20 крейцеров 1807 I.L.W. на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Вюртемберг 20 крейцеров 1807 I.L.W. на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность F
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1807 I.L.W. на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1807 I.L.W. на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1807 I.L.W. на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1807 I.L.W. на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1807 I.L.W. на аукционе VL Nummus - March 11, 2018
Продавец VL Nummus
Дата 11 марта 2018
Сохранность F
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1807 I.L.W. на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1807 I.L.W. на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1807 I.L.W. на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1807 I.L.W. на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1807 I.L.W. на аукционе Möller - November 17, 2016
Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1807 I.L.W. на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1807 I.L.W. на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1807 I.L.W. на аукционе Rauch - June 29, 2016
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1807 I.L.W. на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1807 I.L.W. на аукционе Heritage - October 9, 2014
Вюртемберг 20 крейцеров 1807 I.L.W. на аукционе Heritage - October 9, 2014
Продавец Heritage
Дата 9 октября 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1807 I.L.W. на аукционе Künker - July 1, 2014
Продавец Künker
Дата 1 июля 2014
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1807 I.L.W. на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1807 I.L.W. на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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