Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
20 крейцеров 1807 года I.L.W. (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,583)
- Вес 6,68 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 20 крейцеров
- Год 1807
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 20 крейцеров 1807 года со знаком I.L.W.. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1527 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 30 июня 2014.
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Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 октября 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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