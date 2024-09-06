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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1814 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1814
Средняя цена 130 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 крейцера 1814
Средняя цена 120 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1814
Средняя цена 200 $
Продажи
0 5
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