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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1814 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,281)
  • Вес 1,18 - 1,57 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1814
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1814 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1249 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.

Сохранность
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  • Grün (1)
Вюртемберг 3 крейцера 1814 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Для продажи 3 крейцера 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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