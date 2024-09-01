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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1814 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 1 крейцер 1814 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 1 крейцер 1814 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,66 - 0,88 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1814
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1814 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2099 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 320 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (1)
  • Meister & Sonntag (1)
  • WAG (1)
Вюртемберг 1 крейцер 1814 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1814 на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1814 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1814 на аукционе Meister & Sonntag - June 4, 2013
Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность AU
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1814 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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