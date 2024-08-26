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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1814 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1814 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 6 крейцеров 1814 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,91 - 2,68 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1814
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1814 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1428 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 140 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
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  • Sonntag (2)
Вюртемберг 6 крейцеров 1814 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1814 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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