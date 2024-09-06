Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 гульдена 1838 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,29 гр
- Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1838
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1838 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1737 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 130 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.
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Продавец Golden Lion
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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