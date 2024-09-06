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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 гульдена 1838 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1838 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1838 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,29 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1838
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1838 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1737 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 130 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.

Сохранность
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  • Zöttl (2)
Вюртемберг 1/2 гульдена 1838 на аукционе Zöttl - February 25, 2023
Продавец Zöttl
Дата 25 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1838 на аукционе Golden Lion - October 8, 2022
Продавец Golden Lion
Дата 8 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1838 на аукционе Zöttl - August 7, 2022
Продавец Zöttl
Дата 7 августа 2022
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1838 на аукционе Golden Lion - May 7, 2022
Продавец Golden Lion
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1838 на аукционе HERVERA - February 23, 2018
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1838 на аукционе Soler y Llach - February 22, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1838 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1838 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1838 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1838 на аукционе VL Nummus - November 5, 2017
Продавец VL Nummus
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1838 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1838 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1838 на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1838 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1838 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1838 на аукционе Busso Peus - April 29, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1838 на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Вюртемберг 1/2 гульдена 1838 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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