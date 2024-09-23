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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 гульден 1838 года "Тип 1838-1856" (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 гульден 1838 года "Тип 1838-1856" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 гульден 1838 года "Тип 1838-1856" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1838
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1838 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1405 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 130 EUR. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
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  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • WAG (3)
Вюртемберг 1 гульден 1838 на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Вюртемберг 1 гульден 1838 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Вюртемберг 1 гульден 1838 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг 1 гульден 1838 на аукционе WAG - February 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1838 на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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