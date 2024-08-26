Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
6 крейцеров 1842 года "Тип 1838-1842" (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,14 - 2,82 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1842
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1842 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1495 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 75 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Katz (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Russiancoin (1)
- Sonntag (1)
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Где продать?
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