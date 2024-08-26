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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1842 года "Тип 1838-1842" (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1842 года "Тип 1838-1842" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 6 крейцеров 1842 года "Тип 1838-1842" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,14 - 2,82 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1842
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1842 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1495 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 75 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (1)
  • Sonntag (1)
Вюртемберг 6 крейцеров 1842 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Вюртемберг 6 крейцеров 1842 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1842 на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1842 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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