Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/4 крейцера 1842 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,89 - 1,15 гр
- Диаметр 15,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/4 крейцера
- Год 1842
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/4 крейцера 1842 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1792 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 165 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
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- Russiancoin (6)
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Где продать?
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