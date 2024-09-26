Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
2 талера 1843 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 талера
- Год 1843
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (98)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 талера 1843 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1903 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 2800 EUR. Торги состоялись 4 июня 2018.
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