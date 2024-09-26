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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

2 талера 1843 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 талера 1843 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 2 талера 1843 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1843
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (98)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 талера 1843 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1903 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 2800 EUR. Торги состоялись 4 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 2 талера 1843 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Вюртемберг 2 талера 1843 на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Вюртемберг 2 талера 1843 на аукционе ANTIUM AURUM - May 22, 2024
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1843 на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1843 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1843 на аукционе Münzenonline - November 24, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1843 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1843 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 2 талера 1843 на аукционе Numismatica Luciani - November 10, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 10 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1843 на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1843 на аукционе Numismatica Luciani - April 25, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1843 на аукционе Auctiones - March 19, 2023
Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1843 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1843 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1843 на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
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Вюртемберг 2 талера 1843 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Вюртемберг 2 талера 1843 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1843 на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1843 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1843 на аукционе Numedux - May 30, 2021
Вюртемберг 2 талера 1843 на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1843 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Вюртемберг 2 талера 1843 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1843 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Вюртемберг 2 талера 1843 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Вюртемберг 2 талера 1843 на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону
Вюртемберг 2 талера 1843 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону
Вюртемберг 2 талера 1843 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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