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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

2 талера 1840 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 талера 1840 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 2 талера 1840 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1840
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 талера 1840 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 34660 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1140 USD. Торги состоялись 16 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 2 талера 1840 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Вюртемберг 2 талера 1840 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
403 $
Цена в валюте аукциона 375 EUR
Вюртемберг 2 талера 1840 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1840 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1840 на аукционе VL Nummus - February 10, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1840 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1840 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1840 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1840 на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1840 на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1840 на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
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Вюртемберг 2 талера 1840 на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1840 на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1840 на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1840 на аукционе Rauch - January 18, 2022
Продавец Rauch
Дата 18 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1840 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1840 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1840 на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1840 на аукционе Stack's - February 25, 2021
Вюртемберг 2 талера 1840 на аукционе Stack's - February 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1840 на аукционе Felzmann - December 2, 2020
Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1840 на аукционе Gärtner - February 7, 2020
Продавец Gärtner
Дата 7 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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