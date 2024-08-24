Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
2 талера 1840 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 талера
- Год 1840
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 талера 1840 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 34660 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1140 USD. Торги состоялись 16 января 2018.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец VL Nummus
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
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Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
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Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Rauch
Дата 18 января 2022
Сохранность XF
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Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF35 NGC
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Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность XF
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