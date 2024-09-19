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Вюртемберг
1840
Вюртемберг
Период:
1798-1873
1798-1873
Фридрих I Вильгельм
1798-1816
Вильгельм I
1816-1864
Карл I
1864-1873
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Вюртемберг
1840
Монеты Вюртемберга 1840 года
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Золотые монеты
Дукат 1840 A.D.
Средняя цена
790 $
Продажи
0
85
Серебряные монеты
2 талера 1840
Средняя цена
260 $
Продажи
0
77
1 гульден 1840
Средняя цена
240 $
Продажи
0
1
1 гульден 1838-1856
Инкузный брак
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
1
1/2 гульдена 1840
Средняя цена
65 $
Продажи
0
8
6 крейцеров 1840
Средняя цена
25 $
Продажи
0
3
3 крейцера 1840
Средняя цена
—
Продажи
0
3
1 крейцер 1840
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена
260 $
Продажи
0
8
Медные монеты
1/2 крейцера 1840
Средняя цена
95 $
Продажи
0
3
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Вюртемберг
Период
1798-1873
Категория
Зактрыть
???
Вюртемберг
Период
1798-1873
Фридрих I Вильгельм
1798-1816
Вильгельм I
1816-1864
Карл I
1864-1873
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