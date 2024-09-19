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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1840 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1840 A.D.
Средняя цена 790 $
Продажи
0 85

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1840
Средняя цена 260 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
1 гульден 1840
Средняя цена 240 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 гульден 1838-1856 Инкузный брак
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1840
Средняя цена 65 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1840
Средняя цена 25 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 крейцера 1840
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 крейцер 1840
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1840
Средняя цена 95 $
Продажи
0 3
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