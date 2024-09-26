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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1840 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1840 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 6 крейцеров 1840 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,14 - 2,82 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1840
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1840 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 3490 проданному на аукционе Katz Auction за 38 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.

Сохранность
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  • KM NUMIS (1)
Вюртемберг 6 крейцеров 1840 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Вюртемберг 6 крейцеров 1840 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 160 CZK
Вюртемберг 6 крейцеров 1840 на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1840 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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