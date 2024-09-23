Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 крейцера 1840 года "Тип 1840-1856" (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,75 - 2,2 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1840
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1840 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2147 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 70 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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Где продать?
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