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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 крейцера 1840 года "Тип 1840-1856" (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1840 года "Тип 1840-1856" - цена монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1840 года "Тип 1840-1856" - цена монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,75 - 2,2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1840
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1840 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2147 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 70 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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Вюртемберг 1/2 крейцера 1840 на аукционе Roma Numismatics - January 6, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 6 января 2022
Сохранность UNC
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1840 на аукционе Roma Numismatics - October 15, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 15 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1840 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR

Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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