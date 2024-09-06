Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 гульден 1840 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 31 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 гульден
- Год 1840
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1840 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1406 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 220 EUR. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
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