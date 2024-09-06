Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 гульден 1840 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 гульден 1840 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 гульден 1840 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Münzenhandlung Dirk Löbbers

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1840
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1840 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1406 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 220 EUR. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • HIRSCH (1)
Вюртемберг 1 гульден 1840 на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Вильгельма I Монеты Вюртемберга 1840 года Все вюртембергские монеты вюртембергские серебряные монеты вюртембергские монеты номиналом 1 гульден Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск