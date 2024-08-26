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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Дукат 1840 года A.D. (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - Дукат 1840 года A.D. - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - Дукат 1840 года A.D. - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Дукат
  • Год 1840
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Дукат 1840 года со знаком A.D.. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 30929 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг Дукат 1840 A.D. на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
787 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Вюртемберг Дукат 1840 A.D. на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
914 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Вюртемберг Дукат 1840 A.D. на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1840 A.D. на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1840 A.D. на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1840 A.D. на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1840 A.D. на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1840 A.D. на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1840 A.D. на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1840 A.D. на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1840 A.D. на аукционе HIRSCH - February 11, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 11 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1840 A.D. на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Вюртемберг Дукат 1840 A.D. на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
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Вюртемберг Дукат 1840 A.D. на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Вюртемберг Дукат 1840 A.D. на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
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Вюртемберг Дукат 1840 A.D. на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1840 A.D. на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1840 A.D. на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Вюртемберг Дукат 1840 A.D. на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1840 A.D. на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1840 A.D. на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1840 A.D. на аукционе HIRSCH - February 13, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1840 A.D. на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1840 A.D. на аукционе Rauch - June 5, 2019
Продавец Rauch
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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