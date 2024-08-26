Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Дукат 1840 года A.D. (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал Дукат
- Год 1840
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Дукат 1840 года со знаком A.D.. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 30929 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.
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Дата 28 мая 2024
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Дата 25 апреля 2024
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Дата 26 сентября 2023
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Дата 28 ноября 2022
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Дата 11 февраля 2022
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Дата 10 ноября 2021
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Дата 30 декабря 2020
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Дата 10 октября 2019
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