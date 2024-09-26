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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1840 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1840 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 3 крейцера 1840 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,18 - 1,37 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1840
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1840 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I

Сохранность
  • Все фирмы
  • InAsta (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
Вюртемберг 3 крейцера 1840 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1840 на аукционе InAsta - December 3, 2018
Продавец InAsta
Дата 3 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1840 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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