Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 гульдена 1840 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1840 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1840 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,29 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1840
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1840 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1493 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 90 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Sonntag (2)
  • WAG (2)
Вюртемберг 1/2 гульдена 1840 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1840 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Вюртемберг 1/2 гульдена 1840 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Вюртемберг 1/2 гульдена 1840 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Вюртемберг 1/2 гульдена 1840 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 600 CZK
Вюртемберг 1/2 гульдена 1840 на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1/2 гульдена 1840 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1/2 гульдена 1840 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1/2 гульдена 1840 на аукционе Emporium Hamburg - March 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1840 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Вильгельма I Монеты Вюртемберга 1840 года Все вюртембергские монеты вюртембергские серебряные монеты вюртембергские монеты номиналом 1/2 гульдена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск