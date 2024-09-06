Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
2 талера 1855 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 талера
- Год 1855
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 талера 1855 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 30712 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1645 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Anticomondo
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2020
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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