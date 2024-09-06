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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

2 талера 1855 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 талера 1855 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 2 талера 1855 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1855
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 талера 1855 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 30712 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1645 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 2 талера 1855 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Вюртемберг 2 талера 1855 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
457 $
Цена в валюте аукциона 425 EUR
Вюртемберг 2 талера 1855 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1855 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1855 на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1855 на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1855 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1855 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1855 на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1855 на аукционе Anticomondo - October 6, 2023
Продавец Anticomondo
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1855 на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 2 талера 1855 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1855 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
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Вюртемберг 2 талера 1855 на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 2 талера 1855 на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1855 на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1855 на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1855 на аукционе Heritage - December 17, 2020
Вюртемберг 2 талера 1855 на аукционе Heritage - December 17, 2020
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2020
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1855 на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1855 на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1855 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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