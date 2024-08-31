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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1854 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1854 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 6 крейцеров 1854 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,14 - 2,82 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1854
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1854 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1139 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 130 EUR. Торги состоялись 12 апреля 2015.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Вюртемберг 6 крейцеров 1854 на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1854 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1854 на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 6 крейцеров 1854 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Вюртемберг 6 крейцеров 1854 на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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