Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 крейцер 1854 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Numismatica Ranieri S.r.l.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,66 - 0,86 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1854
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1854 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 6972 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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