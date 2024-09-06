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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1854 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1854 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крейцер 1854 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Numismatica Ranieri S.r.l.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,66 - 0,86 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1854
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1854 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 6972 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 1 крейцер 1854 на аукционе Numismatica Ranieri - September 11, 2022
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 11 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1854 на аукционе Stephen Album - April 15, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 15 апреля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1854 на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1854 на аукционе Münzen & Medaillen - May 30, 2012
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 30 мая 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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