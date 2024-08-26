Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 крейцера 1854 года "Тип 1840-1856" (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1854 года "Тип 1840-1856" - цена монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1854 года "Тип 1840-1856" - цена монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,75 - 2,2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1854
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1854 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 923 проданному на аукционе Russiancoin за 600 RUB. Торги состоялись 23 июня 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (1)
Вюртемберг 1/2 крейцера 1854 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Вильгельма I Монеты Вюртемберга 1854 года Все вюртембергские монеты вюртембергские медные монеты вюртембергские монеты номиналом 1/2 крейцера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск