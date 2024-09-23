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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 гульдена 1854 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1854 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1854 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,29 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1854
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1854 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1412 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 42 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2013.

Сохранность
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1854 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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