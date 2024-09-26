Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/4 крейцера 1854 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,89 - 1,15 гр
- Диаметр 15,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/4 крейцера
- Год 1854
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/4 крейцера 1854 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 7294 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.
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Где продать?
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