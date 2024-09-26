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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/4 крейцера 1854 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1854 года - цена монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/4 крейцера 1854 года - цена монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,89 - 1,15 гр
  • Диаметр 15,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/4 крейцера
  • Год 1854
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/4 крейцера 1854 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 7294 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.

Сохранность
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Вюртемберг 1/4 крейцера 1854 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Вюртемберг 1/4 крейцера 1854 на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/4 крейцера 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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