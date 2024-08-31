Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
3 крейцера 1828 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,300)
- Вес 1,27 - 1,49 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 3 крейцера
- Год 1828
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1828 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2133 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Grün (2)
- Heritage (1)
Где продать?
Для продажи 3 крейцера 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск