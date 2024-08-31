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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1828 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1828 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 3 крейцера 1828 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,300)
  • Вес 1,27 - 1,49 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1828
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1828 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2133 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 3 крейцера 1828 на аукционе Heritage - May 13, 2021
Вюртемберг 3 крейцера 1828 на аукционе Heritage - May 13, 2021
Продавец Heritage
Дата 13 мая 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 168 USD
Вюртемберг 3 крейцера 1828 на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1828 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
331 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1828 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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