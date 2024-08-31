Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Вюртемберг
1828
Вюртемберг
Период:
1798-1873
1798-1873
Фридрих I Вильгельм
1798-1816
Вильгельм I
1816-1864
Карл I
1864-1873
Главная
Каталог
Вюртемберг
1828
Монеты Вюртемберга 1828 года
Выберите категорию
Все
Серебро
Серебряные монеты
Талер 1828
Средняя цена
220 $
Продажи
0
21
6 крейцеров 1828
Средняя цена
110 $
Продажи
0
6
3 крейцера 1828
Средняя цена
280 $
Продажи
0
4
1 крейцер 1828 W
Средняя цена
55 $
Продажи
0
4
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена
260 $
Продажи
0
8
1/2 крейцера 1828
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Лучшие предложения
Nomisma Spa
Аукцион
31 авг. 2024
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион
19 сент. 2024
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион
24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Вюртемберг
Период
1798-1873
Категория
Зактрыть
???
Вюртемберг
Период
1798-1873
Фридрих I Вильгельм
1798-1816
Вильгельм I
1816-1864
Карл I
1864-1873
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить