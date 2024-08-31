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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1828 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1828
Средняя цена 220 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1828
Средняя цена 110 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 крейцера 1828
Средняя цена 280 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 крейцер 1828 W
Средняя цена 55 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1828
Средняя цена
Продажи
0 0
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