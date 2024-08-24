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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Талер 1828 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1828 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1828 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 29,49 гр
  • Чистого серебра (0,823 oz) 25,5973 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1828
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1828 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 3118 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 360 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2023.

Сохранность
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Вюртемберг Талер 1828 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Вюртемберг Талер 1828 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
393 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Вюртемберг Талер 1828 на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1828 на аукционе Höhn - February 28, 2021
Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг Талер 1828 на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг Талер 1828 на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг Талер 1828 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1828 на аукционе PAOLETTI - June 19, 2019
Продавец PAOLETTI
Дата 19 июня 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Вюртемберг Талер 1828 на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1828 на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вюртемберг Талер 1828 на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вюртемберг Талер 1828 на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1828 на аукционе Heritage - April 23, 2018
Вюртемберг Талер 1828 на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Вюртемберг Талер 1828 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1828 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1828 на аукционе Künker - June 22, 2016
Продавец Künker
Дата 22 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1828 на аукционе Gärtner - June 20, 2015
Продавец Gärtner
Дата 20 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1828 на аукционе Künker - October 11, 2012
Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1828 на аукционе Spink - June 21, 2011
Продавец Spink
Дата 21 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1828 на аукционе Heritage - September 19, 2003
Вюртемберг Талер 1828 на аукционе Heritage - September 19, 2003
Продавец Heritage
Дата 19 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1828 на аукционе UBS - January 28, 2002
Продавец UBS
Дата 28 января 2002
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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