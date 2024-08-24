Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Талер 1828 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 29,49 гр
- Чистого серебра (0,823 oz) 25,5973 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1828
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1828 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 3118 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 360 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2023.
Сохранность
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
393 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец PAOLETTI
Дата 19 июня 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 20 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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