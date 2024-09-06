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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1828 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1828 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крейцер 1828 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,147)
  • Вес 0,67 - 0,82 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1828
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1828 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1143 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 90 EUR. Торги состоялись 14 января 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Вюртемберг 1 крейцер 1828 W на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1828 W на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1828 W на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 1 крейцер 1828 W на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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