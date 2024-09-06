Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 крейцер 1828 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,147)
- Вес 0,67 - 0,82 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1828
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1828 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1143 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 90 EUR. Торги состоялись 14 января 2018.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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