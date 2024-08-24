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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1830 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1830 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 3 крейцера 1830 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,300)
  • Вес 1,27 - 1,49 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1830
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1830 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1155 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 170 EUR. Торги состоялись 14 января 2018.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Вюртемберг 3 крейцера 1830 на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1830 на аукционе Künker - February 25, 2021
Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1830 на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность UNC
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1830 на аукционе WAG - March 13, 2016
Продавец WAG
Дата 13 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 3 крейцера 1830 на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1830 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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