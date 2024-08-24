Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
3 крейцера 1830 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,300)
- Вес 1,27 - 1,49 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 3 крейцера
- Год 1830
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1830 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1155 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 170 EUR. Торги состоялись 14 января 2018.
Сохранность
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Где продать?
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