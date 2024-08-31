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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1846 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1846 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 3 крейцера 1846 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,18 - 1,37 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1846
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1846 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1618 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 140 EUR. Торги состоялись 30 мая 2022.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
  • WAG (1)
Вюртемберг 3 крейцера 1846 на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1846 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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