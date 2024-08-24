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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1849 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1849 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 3 крейцера 1849 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,18 - 1,37 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1849
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1849 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2380 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 50 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2015.

Сохранность
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Вюртемберг 3 крейцера 1849 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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